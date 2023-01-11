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15:45, 11 января 2023Экономика

Путин назвал приоритетом снижение бедности в России

Президент Путин назвал приоритетом снижение бедности и рост реальных зарплат в России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин назвал приоритетами работы по снижению бедности в стране и рост реальных зарплат, передает ТАСС.

По его словам, меры экономической политики следует выстраивать так, чтобы они вели к росту реальных доходов людей, что вместе с социальной поддержкой малоимущих, прежде всего, семей с детьми, позволяло бы снизить неравенство.

В декабре 2022 года Путин объявил о снижении уровня бедности в России до 10,5 процента. По его данным, доходы людей с минимальными заработками в стране за год выросли на 27,8 процента.

По итогам 2021 года за чертой бедности в стране проживали 16,1 миллиона человек или 11 процентов населения. При этом еще осенью 2021 года правительство ожидало, что по итогам 2022-го бедность достигнет уровня 10,8 процента.

В декабре прошлого года первый вице-премьер Андрей Белоусов признал, что рост реальной зарплаты россиян восстанавливается слишком медленно, что связано с падением прибыли реального сектора. При этом он выразил надежду, что 2023 год окажется успешным.

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Платон Щукин
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