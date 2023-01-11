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19:35, 11 января 2023Россия

Песков отказался комментировать перестановки в командовании спецоперации

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о перестановках в руководстве спецоперации

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать перестановки в руководстве Объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Это вопрос в Минобороны», — ответил представитель Кремля на вопрос, с чем связаны изменения в кадрах руководства группировки войск, а также что может означать «расширение масштаба» решаемых в СВО задач, о которых упоминали в Минобороны.

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Ранее стало известно, что у объединенной группировки войск СВО на Украине сменился командующий — им стал глава Генштаба Валерий Герасимов. Его заместителями назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Алексей Ким.

Позднее в Минобороны России объяснили, что повышение уровня руководства спецоперацией и обновление состава командования связано с расширением масштаба задач.

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Никита Абрамов
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