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17:36, 11 января 2023Спорт

Вяльбе назвала незаслуженным признание Валиевой спортсменкой года

Елена Вяльбе заявила, что Камилу Валиеву незаслуженно признали спортсменкой года
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала незаслуженным признание фигуристки Камилы Валиевой спортсменкой года. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению специалиста, лыжница Наталья Непряева выступала лучше Валиевой в 2022 году. Она также посчитала, что лыжник Александр Большунов по праву стоит в рейтинге главных спортсменов выше, чем хоккеист Александр Овечкин. «Овечкина я что-то не видела на Олимпиаде. Я рада за Сашу [Овечкина], безусловно, тоже, но я считаю, что Большунов более достойный человек на сегодняшний день», — заявила она.

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Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал список лучших спортсменов 2022 года. Валиеву назвали семь процентов опрошенных, Большунова — пять, а Овечкина — четыре. Имя Непряевой в исследовании ВЦИОМ не фигурирует.

Валиева за прошедший год завоевала золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию и стала олимпийской чемпионкой Игр в Пекине в командных соревнованиях. Большунов принес сборной России три золота, серебро и бронзу ОИ-2022. В активе Непряевой две золотые и одна бронзовая олимпийская медаль, а также серебро и бронза этапов Кубка мира по лыжным гонкам. Овечкин отметился несколькими рекордами в Национальной хоккейной лиге и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории турнира.

Ксения Курашкина
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