Вор в законе Костя Канский получил восемь лет

Суд в Красноярске приговорил вора в законе Костю Канского к восьми годам колонии

Суд в Красноярске приговорил вора в законе Константина Найбауэра, известного в преступном мире как Костя Канский, к восьми годам колонии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

В декабре 2022 года присяжные заседатели признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. По мнению жюри, криминальный авторитет с 1997 года по настоящее время имеет статус вора в законе и оказывает влияние на преступную среду Красноярского края.

В январе 2022 года апелляционный суд отменил оправдательный приговор Канскому. Тогда присяжные посчитали, что вина подсудимого не доказана. Найбауэр отрицал вмененное ему обвинение.

Вора в законе задержали 19 октября 2019 года в его загородном доме. По данным полиции, он был коронован в 1997 году. У него две судимости: в 1982 году — за угон машины, и в 2008-м — за незаконное хранение наркотиков.