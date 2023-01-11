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16:06, 11 января 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с Дудой во Львове

Депутат Рады Гончаренко заявил, что Зеленский начал встречу с главой Польши во Львове

Фото: Jakub Szymczuk / KPRP / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с главой Польши Анджеем Дудой во Львове. Об этом в среду, 11 января, сообщил депутат Верховной Рады страны Алексей Гончаренко в Telegram.

«Сейчас Зеленский во Львове встречается с Дудой», — написал Гончаренко, не приведя никаких подробностей события.

Встреча проходит на фоне отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Соледара в подавленном состоянии.

Один из командующих украинской армией в Артемовске, находящемся близ Соледара, признал большие потери ВСУ и заявил, что Киев теряет больше людей, чем россияне. Западные и украинские чиновники и аналитики же, в свою очередь, призвали Украину уйти из Артемовска, пока такой отход еще можно организовать.

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Василий Мека
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