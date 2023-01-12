Генерал Салюков проинспектировал российские части в Белоруссии

Минобороны Белоруссии сообщило об инспекции российских частей РГВ генералом Салюковым

Комиссия Министерства обороны России во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым провела инспекцию российских частей региональной группировки войск (РГВ) в Белоруссии. Об этом сообщило оборонное ведомство республики в Telegram.

«В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», — говорится в сообщении.

11 января стало известно о новом командующем российскими войсками в зоне спецоперации, им стал глава Генштаба Валерий Герасимов. А главнокомандующего Воздушно-космическими силами, уже бывшего командующего войсками в зоне спецоперации, генерала Сергея Суровикина и генерала Салюкова назначили его заместителями.

В тот же день части 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Белоруссии начали марш в район боевого слаживания с российскими частями РГВ. А российско-белорусские зенитчики прошли через запланированное усиление и заступили на боевое дежурство.