Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:30, 12 января 2023Бывший СССР

Генерал Салюков проинспектировал российские части в Белоруссии

Минобороны Белоруссии сообщило об инспекции российских частей РГВ генералом Салюковым

Фото: Telegram-канал Министерство обороны Республики Беларусь

Комиссия Министерства обороны России во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым провела инспекцию российских частей региональной группировки войск (РГВ) в Белоруссии. Об этом сообщило оборонное ведомство республики в Telegram.

«В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», — говорится в сообщении.

11 января стало известно о новом командующем российскими войсками в зоне спецоперации, им стал глава Генштаба Валерий Герасимов. А главнокомандующего Воздушно-космическими силами, уже бывшего командующего войсками в зоне спецоперации, генерала Сергея Суровикина и генерала Салюкова назначили его заместителями.

В тот же день части 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Белоруссии начали марш в район боевого слаживания с российскими частями РГВ. А российско-белорусские зенитчики прошли через запланированное усиление и заступили на боевое дежурство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о продолжении наступления на донецком направлении
Тегеран ответил на сообщения о потерях иранских дронов на Украине
В Москве изобличили серийного сетевого педофила и порнографа
Командир полка «Ахмат-1» отреагировал на сообщения о своем пленении в Артемовске
Пьющие финны обманули государство на 100 миллионов евро
Отец Костомарова опроверг лечение сына купанием в проруби
Бориса Гребенщикова захотели проверить на содействие терроризму
В МИД заявили о несогласии с позицией Турции по «мирному плану» Зеленского
Названы летающие в Россию самые безопасные авиакомпании в мире
Опровергнуто сообщение о сбежавшем в Москве с автоматом и гранатами солдате
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.