Брат Нурмагомедова прокомментировал его решение покинуть MMA

Брат Нурмагомедова Умар заявил, что не был удивлен решением Хабиба покинуть MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов прокомментировал решение своего двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова покинуть индустрию MMA. Его слова приводит в Twitter журналист Аарон Бронстетер.

Умар Нурмагомедов заявил, что не был удивлен и знал о решении брата. Он отметил, что Хабиб будет меньше путешествовать и больше находиться с семьей. «Я не думаю, что он сможет остановиться, он все еще будет контролировать меня и моего брата [Усмана Нурмагомедова], некоторых других парней. Он не хочет путешествовать, не хочет приезжать в лагеря и оставаться там с нами на пару месяцев», — добавил спортсмен.

7 января стало известно о решении Нурмагомедова уйти из индустрии. Позднее его троюродный брат и глава промоушена Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что россиянин ограничит присутствие в этом виде спорта, но полностью его не покинет.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в профессиональных поединках по правилам MMA, не потерпев ни одного поражения. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.