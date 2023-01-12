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09:29, 12 января 2023Спорт

Брат Нурмагомедова прокомментировал его решение покинуть MMA

Брат Нурмагомедова Умар заявил, что не был удивлен решением Хабиба покинуть MMA

Фото: Christopher Pike / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов прокомментировал решение своего двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова покинуть индустрию MMA. Его слова приводит в Twitter журналист Аарон Бронстетер.

Умар Нурмагомедов заявил, что не был удивлен и знал о решении брата. Он отметил, что Хабиб будет меньше путешествовать и больше находиться с семьей. «Я не думаю, что он сможет остановиться, он все еще будет контролировать меня и моего брата [Усмана Нурмагомедова], некоторых других парней. Он не хочет путешествовать, не хочет приезжать в лагеря и оставаться там с нами на пару месяцев», — добавил спортсмен.

7 января стало известно о решении Нурмагомедова уйти из индустрии. Позднее его троюродный брат и глава промоушена Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что россиянин ограничит присутствие в этом виде спорта, но полностью его не покинет.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в профессиональных поединках по правилам MMA, не потерпев ни одного поражения. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Дарья Коршунова
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