В России назвали подготовку нового пакета санкций ЕС формальностью

Депутат Чепа назвал подготовку нового пакета санкций ЕС против РФ формальностью

Ожидать серьезных последствий от новых ограничительных мер Евросоюза против России не приходится, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он назвал подготовку десятого пакета санкций формальностью с элементами шоу.

Ранее Европейский союз (ЕС) ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций. Об этом сообщил постпред Польши при ЕС Анджей Садось. Отмечается, что Евросоюз намерен принять новые ограничительные меры в отношении России перед запланированным на начало февраля саммитом Украина-ЕС в Киеве.

Обычно инициаторами предыдущих пакетов были США или Великобритания, отметил Чепа. «А сейчас поляки выступают, и что еще может быть придумано ими непонятно. Тем более, все эти санкции уже в канун каких-то встреч выглядят как элементы шоу», — высказался парламентарий.

Подготовка очередного пакета санкций, по его мнению, носит формальный характер — странам ЕС нужно показать, что они не останавливаются, а продолжают активную работу.

«Трудно предположить, что еще могут придумать в тот момент, когда все чаще и чаще мы слышим громкие голоса о бесполезности всех предыдущих девяти пакетов, которые не привели к тем результатам, которые их авторы ожидали. И все чаще и чаще они хорошо понимают, что могут быть серьезные ответные действия. Сейчас мы видим просчеты западных экономистов, которые не додумали о последствиях санкций», — поделился депутат.

Ранее постпред Швеции при Евросоюзе Ларс Даниэльссон заявил, что Евросоюз намерен согласовать десятый пакет санкций против России со странами «Большой семерки» (G7). «Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций повлияет на Россию больше, чем на некоторые страны, входящие в ЕС», — указал дипломат, отметив, что принимать штрафные меры в отношении России с каждым новым пакетом становится все сложнее.

В декабре 2022 года стало известно, что ни одно государство-член ЕС пока не представило предложений по десятому пакету санкций против России. По словам источника в Брюсселе, Евросоюз уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию и сейчас приближается к пределу экономического давления. Он допустил, что ограничения будут иметь «формат закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах и обеспечения того, чтобы не было никаких обходов».

