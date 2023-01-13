Венгрия попросила не начинать холодную войну между Востоком и Западом

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не хочет холодной войны Востока и Запада

Венгрия не хочет, чтобы между Востоком и Западом снова был железный занавес, и призывает не начинать новую холодную войну. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, цитату приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что экономика страны пострадала из-за боевых действий на Украине и санкций, введенных в ответ на решения российских властей. Министр добавил, что Венгрия не хочет усиления конфронтации в долгосрочной перспективе.

«Реальность такова, какова она есть, и сейчас развитие сотрудничества между Европой и регионом Центральной Азии становится еще более важным... Мы можем расширить наши евразийские транспортные возможности, заменив транспортные пути, ставшие недоступными из-за украинско-российской войны», — рассказал Сийярто.

Он напомнил, что Венгрия намерена создать институт по вопросам управления водными ресурсами в Центральной Азии.

Ранее в Венгрии рассказывали о работе по замене российского газа, на которую власти идут в рамках санкций ЕС по отказу от энергоресурсов из России.