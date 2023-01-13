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10:02, 13 января 2023Россия

В офисе Зеленского впервые допустили сдачу Соледара

Советник офиса Зеленского Арестович назвал возможную сдачу Соледара «плановым отходом» ВСУ

Фото: Roman Chop / АР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не собираются оставлять Соледар, заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

По мнению Арестовича, ситуация контролируется украинским командованием. Если решение о выводе войск будет принято, то оно станет «плановым отходом».

«Ситуация контролируется нами, и мы принимаем решение, как лучше поступить в соответствии с общим оборонным планом на этом направлении в данном случае. Поэтому, если мы оставим Соледар, это не будет бегство или окружение, это будет плановое решение командования», — сказал советник Офиса Зеленского.

10 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения ЧВК «Вагнер». На следующий день основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию города.

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Василий Мека
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