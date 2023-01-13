В офисе Зеленского впервые допустили сдачу Соледара

Советник офиса Зеленского Арестович назвал возможную сдачу Соледара «плановым отходом» ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не собираются оставлять Соледар, заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

По мнению Арестовича, ситуация контролируется украинским командованием. Если решение о выводе войск будет принято, то оно станет «плановым отходом».

«Ситуация контролируется нами, и мы принимаем решение, как лучше поступить в соответствии с общим оборонным планом на этом направлении в данном случае. Поэтому, если мы оставим Соледар, это не будет бегство или окружение, это будет плановое решение командования», — сказал советник Офиса Зеленского.

10 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения ЧВК «Вагнер». На следующий день основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию города.