Перенесшая микроинсульт Лариса Латынина заявила, что чувствует себя прекрасно

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина дала первый комментарий после перенесенного инсульта. Ее слова приводит РИА Новости.

88-летняя Латынина заявила, что чувствует себя прекрасно. Отмечается, что она все еще находится в больнице под наблюдением медиков.

12 января старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Латынина перенесла инфаркт. Директор Школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич не подтвердила эту информацию, заявив, что у чемпионки случился микроинсульт и ее состояние стабильное.

Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпийских игр, а также лидер по количеству побед на ОИ среди отечественных спортсменов. Она завоевала 18 медалей, 9 из которых — золотые.