Стало известно об отношениях Месси и Мбаппе после чемпионата мира в Катаре

Le Parisien: футболисты Месси и Мбаппе тепло встретили друг друга в ПСЖ после ЧМ-2022

Нападающие французского ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе впервые пообщались после окончания чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022) в Катаре. Об их отношениях стало известно Le Parisien.

По информации источника, первая встреча одноклубников прошла в положительном ключе. Отмечается, что они тепло поприветствовали друг друга и обнялись. Оба футболиста вернулись к тренировочному процессу после предоставленного им отпуска.

Сборная Аргентины, капитаном которой является Месси, одержала победу над Францией, за которую выступает Мбаппе, в финале чемпионата мира-2022 и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Лучшим игроком турнира Международная федерация футбола признала Месси. Лучшим бомбардиром стал Мбаппе, забивший восемь мячей за семь матчей.