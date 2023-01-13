69-я параллель
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18:42, 13 января 202369-я параллель

Россиянка описала ситуацию в скованном 70-градусным морозом поселке

Жительница Ессея рассказала о сковавшем поселок тумане во время 70-градусного мороза

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Жительница Ессея в Красноярском крае описала ситуацию в скованном 70-градусным морозом поселке. Она рассказала «Ленте.ру», что жизнь в поселке не останавливается, но его окутал плотный туман.

«В минус 70 стоял очень сильный туман густой, не было видно соседних домов. Ни птичек, ни животных — тишина полнейшая», — поделилась россиянка, работающая директором местной школы.

Она добавила, что некоторые дети даже в такие морозы продолжают по собственному желанию приходить в учебное заведение, чтобы пообщаться со сверстниками. При этом, по утверждению женщины, при температуре в минус 20 сельчане Ессея выходят на прогулку и даже играют в футбол.

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Все социальные объекты поселка подключены к централизованному отоплению, поэтому ессейские школьники сидят в классах без курток. Для обогрева домов местные жители используют печи, а расположенный в поселке магазин в морозы переходит на сокращенный режим и работает даже в сильные холода.

В первую рабочую неделю 2023 года в нескольких российских регионах зафиксировали аномальные заморозки — согласно официальным данным синоптиков, столбики термометров в некоторых населенных пунктах опустились ниже 50 градусов. В то же время 12 января жители Ессея сообщили о «разламывающих» голову 73-градусных морозах, а жителей севера Якутии предупредили о похолодании до минус 65 градусов.

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Варвара Родикова
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