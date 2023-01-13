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14:32, 13 января 2023Мир

Германия не получила запросов от партнеров о передаче танков Украине

Берлин не получил от Польши и Финляндии запросов о разрешении передать Киеву танки Leopard

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Берлин пока не получил от стран-партнеров, в частности, от Польши и Финляндии, запросов о разрешении передать Киеву танки Leopard, которые ранее были им поставлены, сообщила на брифинге представитель Кабмина ФРГ Кристиане Хофман. Ее слова приводит ТАСС.

На вопрос журналистов о том, обращались ли страны-союзники к немецкому правительству с просьбой разрешить экспорт военной техники, она ответила отрицательно. В то же время Хофман отметила, что самовольная передача танков украинской стороне без разрешения правительства Германии будет расцениваться как нелегальная.

«Это было бы противозаконно, это [передача танков немецкого производства] требует согласия [правительства ФРГ]», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Польша хочет отправить свои танки Leopard 2 Киеву в том случае, если это сделает более крупная коалиция стран. Также Варшава указала и на необходимость вклада Финляндии в поставки.

В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна готова выделить Украине немного немецких танков Leopard 2.

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Варвара Кошечкина
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