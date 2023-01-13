Польша назвала условие отправки своих танков Украине

Польша отправит танки Leopard 2 Украине, если это сделает более крупная коалиция стран

Польша хочет отправить свои танки Leopard 2 Украине в том случае, если это сделает более крупная коалиция стран. Такое условие из заявления канцелярии президента страны Анджея Дуды приводит Reuters.

Там пояснили, что танки будут переданы, если изменится позиция партнеров в отношении боевых танков и будет сформировано совместное европейское сотрудничество.

Также в Польше указали и на необходимость вклада Финляндии в поставки. Ранее в пятницу президент страны Саули Ниинисте заявил, что Финляндия готова выделить Украине немного немецких танков Leopard 2.

11 января Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. «Будет передана рота танков в рамках международной коалиции», — сказал он.

Кроме того, Варшава с помощью политического давления намерена вынудить ЕС и НАТО присоединиться к поставкам танков Leopard для Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.

