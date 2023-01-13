В ЛНР предсказали колоссальные потери ВСУ при попытке отбить Соледар

Военный эксперт из ЛНР Киселев считает, что попытки ВСУ отбить Соледар увеличат их потери

Военный эксперт из Луганской народной республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются отбить Соледар, что приведет к увеличению их потерь. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

Киселев подчеркнул, что возвращение населенного пункта под контроль украинских войск практически невозможно. Однако заметил, что ВСУ продолжат атаковать Соледар небольшими группами, чтобы «показать своим хозяевам», что они не бросили город и пытаются его вернуть.

«Потери у них будут колоссальными, так как они понесли большие потери и в технике, и в личном составе», — предсказал полковник, добавив, что для штурма Соледара необходимо огромное количество людей.

В заключение военный эксперт указал, что украинские власти до сих пор не признали отступление из города, так как они не сразу признают потери населенных пунктов. «Это было и ранее, когда освобождали Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. (...) Они говорили о том, что в ближайшее время все равно туда вернутся», — напомнил он.

Ранее 13 января советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ не собираются оставлять Соледар. Возможную сдачу города он назвал «плановым отходом» украинских войск.

10 января врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». На следующий день ее основатель Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию города.

12 января военный корреспондент Александр Коц допустил контрнаступление Украины на Соледар.

