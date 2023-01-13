«Спартак» сделал заявление по связанному с наркоторговлей игроку команды

«Спартак» заявил, что связанный с наркоторговлей футболист Промес пропустит сбор в Дубае

Футбольный клуб «Спартак» сделал заявление по связанному с наркоторговлей голландскому нападающему команды Квинси Промесу. Оно приводится на сайте красно-белых.

В «Спартаке» подтвердили, что 31-летний футболист пропустит сборы команды в Дубае. Они рассказали, что Промес обратился с просьбой о подготовке по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу игрока.

По данным государственной прокуратуры Нидерландов, в 2019 году Промес был связан с транспортировкой партии кокаина весом 400 килограммов. Отмечалось, что футболист и его родственники вложили деньги в партию наркотиков, которая была изъята голландской полицией в апреле 2020 года.

25 февраля 2021 года Промес вернулся в «Спартак». До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги форвард забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач.