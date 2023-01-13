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13:16, 13 января 2023Спорт

Бывший чемпион UFC порадовался уходу Нурмагомедова из индустрии MMA

Бывший чемпион UFC Сехудо заявил, что рад уходу Хабиба Нурмагомедова из индустрии MMA

Фото: Scott Taetsch / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо на своем YouTube-канале высказался об уходе россиянина Хабиба Нурмагомедова из индустрии смешанных единоборств (MMA).

«Сейчас я уважаю Хабиба даже больше, потому что понимаю его решение. Как же я рад, что Хабиб действительно осознал это», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что Нурмагомедов добился в своей карьере большего, чем многие бойцы, и отметил, что семья — это главное в жизни человека.

Об уходе Нурмагомедова из ММА стало известно 7 января. Уточнялось, что он не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Анастасия Борисова
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