Кокорина назвали самым сильным российским футболистом

Бывший главный тренер «Спартака» Каррера назвал Кокорина сильнейшим российским футболистом

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о выступлениях российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», — заявил специалист. При этом он отметил, что навыков нападающего не хватило, чтобы успешно играть за «Фиорентину». Тренер объяснил это высоким уровнем итальянских команд.

Ранее стало известно, что Кокорин попал в символическую сборную лучших игроков первого круга чемпионата Кипра по футболу. Список футболистов составляла Ассоциация спортивных журналистов страны. Спортсменов включали в команду за выдающиеся заслуги.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. 31-летний игрок принадлежит итальянской «Фиорентине». В 12 матчах нынешнего чемпионата Кипра россиянин забил четыре мяча. Форвард также известен по выступлениям в составе «Зенита», «Спартака», московского «Динамо» и сборную России.