Роднина назвала виновных в допинговом деле Валиевой

Ирина Роднина заявила, что в допинговом деле Валиевой виноваты тренеры, врачи и родители

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала виновных в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«В ситуации, в которой оказалась Валиева, она не виновна — это ответственность тренера, врача и родителей», — заявила Роднина. Она назвала решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) хорошей новостью для 16-летней спортсменки.

13 января РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.