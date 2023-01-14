В ДНР отказались считать переданные Киеву Stryker выдающейся бронетехникой

В ДНР заявили, что поставки ББМ Stryker говорят об истощении запасов бронетехники Украины

Возможная передача Киеву американских боевых бронированных машин (ББМ) Stryker свидетельствует лишь о том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нечем пополнять запасы легкой бронетехники. Об этом ТАСС рассказали в Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР).

Собеседник агентства пояснил, что отправка этих ББМ говорит о том, что российские войска уничтожают технику ВСУ с такой скоростью, что поставок БМП в прежних объемах недостаточно, а переданные ранее Украине архаичные БМП-1 из Восточной Европы уже выбиты. «Их не хватает даже для восполнения потерь в тех частях, которые уже сформированы. Тем более не хватает для того, чтобы оснащать мобилизованных и из них формировать какие-то части», — сказал источник.

В НМ ДНР добавили, что эти машины не являют собой ничего выдающегося — обычный колесный бронетранспортер. Поясняется, что «Страйкеры» предназначены для защиты личного состава от стрелкового оружия и не способны выдержать попадание из основного вооружения БТР-82А, БМП-2 или любого гранатомета. Stryker следует считать современной машиной, представляющей интерес только в достаточно редких модификациях, например, в качестве командно-штабной машины либо управления огнем артиллерии.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, что Stryker не даст преимущества украинским военным. Эти машины уязвимы для всех противотанковых средств, применяемых в зоне проведения спецоперации. По его словам, Stryker могут эффективно действовать в рамках автоматизированной системы управления войсками, которая позволяет экипажу получать и передавать актуальную информацию о местоположении войск. В остальных случаях Stryker — это обычный БТР, который уязвим для любых противотанковых средств.

В свою очередь, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский указал, что у Stryker есть три слабых места — большие габариты, ряд проблем, связанных с колесным шасси, включая уязвимость для средств поражения и других факторов на поле боя и низкую проходимость, и слабое вооружение. Однако, признал он, имеются и преимущества в виде высокой подвижности на простой местности и комфортных условий для экипажа и десанта.

10 января Politico выяснила, что власти США задумались о передаче Украине современных бронетранспортеров. Отмечается, что данный вид техники может войти в очередной транш военной помощи Киеву, который анонсируют на следующей неделе. По данным источников издания, БТР должны помочь ВСУ отразить весеннее наступление российских военных.