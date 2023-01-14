Тарасова обратилась к РУСАДА из-за Валиевой

Тарасова заявила, что фигуристку Камилу Валиеву пора оставить в покое в деле о допинге

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к Российскому антидопинговому агентству из-за дела фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РБК.

«Я не уверена и не знаю, затягивает ли РУСАДА это дело или нет, но я считаю, что Камилу Валиеву уже пора наконец-то оставить в покое со всеми этими разбирательствами», — заявила Тарасова. Она посчитала, что на 16-летнюю спортсменку окажет положительное влияние окончание расследования.

13 января РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.