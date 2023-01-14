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19:53, 14 января 2023Мир

В США описали новую проблему ВСУ фразой «обрадует Путина»

Офицер армии США в отставке Иствуд описал новую проблему ВСУ фразой «обрадует Путина»

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Офицер армии США в отставке Брент Иствуд описал новую проблему Вооруженных сил Украины (ВСУ) фразой «обрадует [президента России Владимира] Путина». Его статью опубликовало издание 19FortyFive.

Американский офицер указал, что у США якобы заканчиваются боеприпасы для передачи Киеву. Его публикация вышла под следующим заголовком: «Обрадует Путина: у США заканчиваются боеприпасы для отправки в Украину?»

Иствуд, ссылаясь на новый доклад американского аналитического центра CSIS отметил, что ВСУ «быстро расходуют боеприпасы», что «ставит Соединенные Штаты в затруднительное положение». По мнению офицера, американской промышленной базе может понадобиться до пяти лет, чтобы выпустить достаточное количество патронов для пополнения собственных арсеналов.

13 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, оценивая возможность поставки Украине танков Abrams, рассказал, что Вашингтон собирается наилучшим образом удовлетворять потребности Киева при выделении военной помощи.

До этого пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщал, что американская сторона поддерживает поставки их союзниками танков и других вооружений Украине.

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Сергей Истомин
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