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16:59, 14 января 2023Спорт

Разоблачитель российского допинга оценил решение РУСАДА по Валиевой

Немецкий журналист Зеппельт назвал решение РУСАДА по фигуристке Камиле Валиевой абсурдным

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на разоблачении российского допинга, в Twitter оценил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по фигуристке Камиле Валиевой.

Зеппельт назвал оправдание 16-летней спортсменки абсурдным. «Такое случается лишь в недемократических спортивных структурах, лишенных прозрачности. Российский спорт, похоже, не способен создать заслуживающие доверия структуры», — заявил он.

13 января РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Анастасия Борисова
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