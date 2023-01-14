Разоблачитель российского допинга оценил решение РУСАДА по Валиевой

Немецкий журналист Зеппельт назвал решение РУСАДА по фигуристке Камиле Валиевой абсурдным

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на разоблачении российского допинга, в Twitter оценил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по фигуристке Камиле Валиевой.

Зеппельт назвал оправдание 16-летней спортсменки абсурдным. «Такое случается лишь в недемократических спортивных структурах, лишенных прозрачности. Российский спорт, похоже, не способен создать заслуживающие доверия структуры», — заявил он.

13 января РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.