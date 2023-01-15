В клубе РПЛ прокомментировали возможный трансфер Дзюбы

Глава «Торпедо» Илья Геркус заявил, что контракт с нападающим Артемом Дзюбой не подписан

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал возможный трансфер нападающего Артема Дзюбы. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Футболисты уровня Дзюбы сначала подписывают контракт, а потом уже едут на сборы. На сегодняшний день у нас соглашения с Артемом не подписано», — заявил Геркус. Он отметил, что трансферное окно длинное, поэтому ничего нельзя исключать в будущем.

Ранее на вопрос о трансфере нападающего ответил глава «Урала» Григорий Иванов. «Я с ним давно не разговаривал. В "Урал" он не обращался», — сказал функционер, посоветовав Дзюбе самостоятельно рассказывать о том, кому из клубов он предлагал свои услуги, а кто ему отказал.

Последним клубом Дзюбы, являющегося свободным агентом, был турецкий «Адана Демирспор». В составе команды, за которую он выступал с августа по ноябрь 2022 года, футболист провел пять матчей и забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт из-за недостаточного игрового времени.

