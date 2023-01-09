Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
3:0
Перерыв
live
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Завтра
20:00 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1-й этап
Аманда Анисимова
Завтра
03:30 (Мск)
Людмила Самсонова
Аделаида-2 (ж)
Анастасия Потапова
Завтра
06:30 (Мск)
Катержина Синякова
Аделаида-2 (ж)
Оттава Сенаторз
Завтра
03:30 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:37, 9 января 2023Спорт

В клубе РПЛ ответили на вопрос о трансфере Дзюбы

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что Артем Дзюба не предлагал клубу свои услуги

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов ответил на вопрос о трансфере нападающего Артема Дзюбы. Его слова передает «Чемпионат».

«Я с ним давно не разговаривал. В "Урал" он не обращался», — заявил Иванов, посоветовав Дзюбе самостоятельно рассказывать о том, кому из клубов он предлагал свои услуги, а кто ему отказал.

Ранее появилась информация, что турецкий клуб «Сивасспор» ведет переговоры о подписании контракта с Дзюбой. Отмечалось, что россиянину предлагали контракт на полтора года, однако президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз опроверг эту информацию.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали информацию об амнистии бойцов ЧВК «Вагнер»
США и Турции предрекли превращение в автократии
Россиянам предложат дать денег в долг государству без гарантий
В МИД России отреагировали на протесты в Бразилии
При пожаре в одной из московских квартир обнаружили тело женщины
Российский семиклассник покончил с собой после отказа родителей купить компьютер
Россиянам стали реже одобрять заявки на кредит
В метро Лондона заметили сотни людей без штанов
На Украину поставили трансформаторы на сумму более 11 миллионов долларов
Названа главная опасность передаваемых Киеву БМП Bradley
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.