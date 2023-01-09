В клубе РПЛ ответили на вопрос о трансфере Дзюбы

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что Артем Дзюба не предлагал клубу свои услуги

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов ответил на вопрос о трансфере нападающего Артема Дзюбы. Его слова передает «Чемпионат».

«Я с ним давно не разговаривал. В "Урал" он не обращался», — заявил Иванов, посоветовав Дзюбе самостоятельно рассказывать о том, кому из клубов он предлагал свои услуги, а кто ему отказал.

Ранее появилась информация, что турецкий клуб «Сивасспор» ведет переговоры о подписании контракта с Дзюбой. Отмечалось, что россиянину предлагали контракт на полтора года, однако президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз опроверг эту информацию.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

