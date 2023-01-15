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09:50, 15 января 2023Россия

В России объяснили интерес США к военной помощи Украине

Историк Кнутов: США поддерживают собственный ВПК посредством помощи Украине
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Shutterstock

США посредством военной помощи Украине поддерживают собственный военно-промышленный комплекс (ВПК). Таким мнением в беседе с «Известиями» поделился российский военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, таким образом Вашингтон раскручивает свою экономику и выводит ее на более высокие темпы развития.

«США делают все, чтобы увеличить объем помощи Украине и через хитрый политический шаг — фактически попытаться поддержать свой ВПК и создать иллюзию внутри страны, что экономическая политика президента Джо Байдена и демократов оправдывает себя», — объяснил эксперт интерес страны к поставкам техники.

Кроме того, Кнутов не исключает, что Белый дом в процессе боевых действий изучает слабые и сильные стороны своего вооружения и планирует разработать техническое задание по созданию нового оружия следующего поколения.

5 января стало известно о самом крупном пакете военной помощи США Украине с начала конфликта — он обойдется Вашингтону почти в три миллиарда долларов. В него кроме боевых машин пехоты Bradley войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и «большое количество» ракет и других боеприпасов.

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Варвара Кошечкина
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