Врач предупредила об опасности сидений с подогревом для мужского здоровья

Терапевт Клочко: автомобильные сиденья с подогревом могут привести к мужскому бесплодию

Автомобильные сиденья с подогревом могут привести к перегреву яичек и мужскому бесплодию, предупредила терапевт Людмила Клочко. Ее слова об опасности теплых сидений для мужского здоровья приводит aif.ru.

Врач рассказала, что нагретое до комфортной температуры автомобильное сиденье не принесет вреда здоровью. Но если автовладелец нагревает сиденье так, что на нем не просто комфортно сидеть, а оно передает сильное тепло телу, то такое положение дел может негативно сказаться на мужском здоровье.

Перегрев сидения может привести к воспалению предстательной железы, перегреву яичек, что чревато бесплодием Людмила Клочко терапевт

У женщин перегретое сиденье в салоне автомобиля может спровоцировать воспаление придатков. Если же у женщины есть опухоли в органах малого таза, то при перегреве они могут переродиться в раковые образования, пояснила терапевт.

Ранее проктолог Марьяна Абрицова рассказала, что перегретое сиденье автомобиля может стать причиной обострения геморроя. Но она отметила, что нет исследований, что горячее сиденье может стать причиной развития самой болезни.