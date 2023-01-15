Ученые спрогнозировали заражение коронавирусом 92 процентов жителей Пекина

Bloomberg: ученые спрогнозировали заражение коронавирусом 92% жителей Пекина к февралю

92 процента жителей Пекина заболеют коронавирусом к февралю. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования, опубликованного в Nature Medicine, передает Bloomberg.

Данные были получены при помощи динамической модели передачи коронавирусной инфекции и результатов онлайн-опросов среди инфицированных.

После объявления властями Китая перехода от политики «нулевой терпимости» к COVID-19, коэффициент репродуктивности вируса вырос до 3,44 — то есть каждый инфицированный может заразить 3,44 людей, сказано в материале.

Ранее Китай отменил целый ряд действовавших с 2020 года коронавирусных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Отмечается, что с 8 января выезжающие в Китай граждане должны будут сдать тест на COVID-19 за 48 часов до рейса. Результат нужно указывать при заполнении декларации о состоянии здоровья.