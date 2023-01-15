В МВД назвали предварительную причину смерти бойца ММА Гаглоева

Источник в МВД назвал тромбоэмболию предварительной причиной смерти бойца ММА Гаглоева

Признаков насильственной смерти на теле найденного в поезде Москва — Владикавказ бойца ММА Георгия Гаглоева не обнаружено. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, причиной смерти спортсмена стал оторвавшийся тромб.

«Следственно-оперативная группа выезжала. Там признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии молодой человек умер от тромбоэмболия. Это предварительная информация», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Тело спортсмена было найдено на верхней полке в поезде во время остановки в Ростове-на-Дону. По данным портала «КрыльяTV», родные Гаглоева уже проинформированы о случившемся. По словам собеседника издания, они выехали за его телом.

Ранее Telegram-канал издания Baza сообщил, что боец был задушен подушкой. Убийство спортсмена может быть связано с тем, что он продолжал активно искать свою тетю, Римму Гаглоеву — известную на Северном Кавказе гадалку. 57-летняя женщина пропала в феврале прошлого года в Чечне. Родные уверены, что ее убили, так как перед пропажей автомобиль женщины кто-то преследовал.