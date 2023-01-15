Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Манчестер Юнайтед
2:1
Завершен
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Вальядолид
0:1
Завершен
Райо Вальекано
Испания - Примера|17-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
3:0
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Ноттингем Форест
2:0
Завершен
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Эвертон
1:2
Завершен
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Брентфорд
2:0
Завершен
Борнмут
Англия - Премьер-лига|20-й тур
06:35, 15 января 2023Спорт

Раскрыта причина смерти российского бойца ММА в вагоне поезда

Baza: найденный убитым в вагоне поезда российский боец ММА Гаглоев был задушен

Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Найденный убитым в вагоне поезда российский боец ММА Георгий Гаглоев был задушен. Об этом спишет Telegram-канал Baza.

По его информации, убийство спортсмена может быть связано с тем, что он продолжал активно искать свою тетю, Римму Гаглоеву — известную на Северном Кавказе гадалку. 57-летняя женщина пропала в феврале прошлого года в Чечне. Родные уверены, что ее убили, так как перед пропажей автомобиль женщины кто-то преследовал.

Тело Гаглоева обнаружили в мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ, во время остановки в Ростове-на-Дону. Родные спортсмена уже проинформированы о случившемся. По словам собеседника издания, они уже выехали за его телом.

Ранее сообщалось, что чемпиона мира по практической стрельбе Хорхе Бальестероса застрелили в собственном автомобиле. 39-летний мужчина был найден с огнестрельным ранением в голову в своем автомобиле, припаркованном у торгового центра в Мадриде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации в рамках зерновой сделки
Раскрыта причина смерти российского бойца ММА в вагоне поезда
Россияне обсудили ассортимент продуктовых ларьков в 1990-х
Русофобию назвали главным политическим инструментом Польши
Раскрыта интенсивность ударов ВС России на запорожском направлении
Диетолог рассказала о влиянии пакетированных соков на здоровье
Россиянам назвали новые способы накопить деньги
Назван адрес «дома дурака» в Москве
Американская писательница назвала позором пиар Зеленского в США
В Японии начали буксировать севший на мель эсминец «Инадзума»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.