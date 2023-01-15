Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:04, 15 января 2023Мир

Британия задумала отказаться от поддержки СВПД из-за казни подданного в Иране

Telegraph: Британия может отказаться от поддержки СВПД из-за казни Акбари в Иране

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Великобритания может отказаться от поддержки иранской ядерной сделки в рамках Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) из-за казни британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве королевства.

По словам собеседников издания, Лондон пересматривает свою позицию в отношении иранской ядерной сделки, поскольку ситуация «существенно изменилась» с начала переговорного процесса — в основном, из-за иранских властей.

Отмечается, что восстановление СВПД было бы «опасно глупым» шагом.

Ранее Британия ввела санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, и отозвала своего посла в Тегеране. Такое решение было принято после того, как ранее в субботу, 14 января, был казнен через повешение подозреваемый в коррупции и шпионаже бывший советник экс-министра обороны Исламской Республики Алиреза Акбари, имевший британско-иранское гражданство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Москалькова обратилась к ООН и МККК на фоне пыток российских пленных
Британия задумала отказаться от поддержки СВПД из-за казни подданного в Иране
Раскрыт план СБУ взорвать объект в Харьковской области для обвинения России
Москвичка попросила о помощи в поиске культового реквизита из «Операции "Ы"»
Гая Ричи раскритиковали за фильм с украинскими гангстерами
Инфекционист рассказал об особенностях мутации коронавируса
Кончаловский отреагировал на смерть Чуриковой
В Британии объявили о «шквале дипломатической активности» для помощи ВСУ
В США назвали причину недоверия американцев власти
Москвичи обсудили уборку снега «ням-ням»-машинами в годы СССР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.