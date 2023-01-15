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19:42, 15 января 2023Спорт

Брат Нурмагомедова заявил о давлении во время боя в отсутствие Хабиба

Умар Нурмагомедов заявил, что в отсутствие Хабиба испытывает больше давления во время боя

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов, рассказал, что испытывал во время первого поединка в отсутствие своего двоюродного брата, бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. Слова спортсмена приводит YouTube-канал ESPN MMA.

«Когда Хабиб рядом, это большая мотивация. Когда же он далеко, то это большая ответственность — выступать перед семьей и друзьями, но я в порядке. Без Хабиба больше давления. С ним проще», — заявил боец.

В ночь на 15 января Умар Нурмагомедов оказался сильнее бразильца Раони Барселоса на турнире UFC Vegas 67. Схватка завершилась нокаутом в первом раунде.

7 января стало известно об уходе Хабиба Нурмагомедова из индустрии смешанных единоборств (ММА). Уточнялось, что он не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах, чтобы проводить больше времени с семьей.

Всего в профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 16 побед, не потерпев ни одного поражения. На счету Барселоса 17 побед и четыре поражения.

Ксения Курашкина
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