Фанат «Тоттенхэма» ударил голкипера «Арсенала» во время матча АПЛ

Фанат «Тоттенхэма» ударил ногой голкипера «Арсенала» Аарона Рэмсдейла во время матча АПЛ

Фанат клуба «Тоттенхэм Хотспур» ударил ногой голкипера «Арсенала» Аарона Рэмсдейла во время матча 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Арсенала». По окончании игры бразильский форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон вступил в словесную перепалку с Рэмсдейлом, которую прервали стюарды. Затем вратарь отошел к краю поля, чтобы забрать бутылку воды. В этот момент один из болельщиков ударил его ногой в спину и скрылся.

«Это просто позор, потому что это всего лишь футбольная игра», — прокомментировал произошедшее Рэмсдейл. Представители «Тоттенхэма» заявили, что их шокировало поведение фаната. Они сообщили, что уже изучили записи с камер видеонаблюдения и намерены запретить болельщику вход на стадион.

17 декабря матч чемпионата Австралии между «Мельбурн Сити» и «Мельбурн Виктори» был прерван из-за массовой драки между фанатами и футболистами. Главный судья приостановил встречу. Она так и не была доиграна.