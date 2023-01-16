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12:42, 16 января 2023Россия

Количество атаковавших Севастополь беспилотников увеличилось

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о семи атаковавших город беспилотниках

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших Севастополь, увеличилось до семи. Об этом в понедельник, 16 января, в своем Telegram-канале сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

По словам представителя городских властей, над морем на данный момент сбиты уже семь беспилотников. Он тажке уточнил, что никакие объекты ни на суше, ни в море не пострадали.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — объяснил губернатор. Также он призвал доверять только официальной информации.

Ранее Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили три БПЛА. Еще один дрон был уничтожен прошедшей ночью. Кроме того, он призвал жителей города сохранять спокойствие.

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Никита Абрамов
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