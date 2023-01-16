Количество атаковавших Севастополь беспилотников увеличилось

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о семи атаковавших город беспилотниках

Количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших Севастополь, увеличилось до семи. Об этом в понедельник, 16 января, в своем Telegram-канале сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

По словам представителя городских властей, над морем на данный момент сбиты уже семь беспилотников. Он тажке уточнил, что никакие объекты ни на суше, ни в море не пострадали.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — объяснил губернатор. Также он призвал доверять только официальной информации.

Ранее Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили три БПЛА. Еще один дрон был уничтожен прошедшей ночью. Кроме того, он призвал жителей города сохранять спокойствие.