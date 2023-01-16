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15:27, 16 января 2023Культура

Продюсер «Чебурашки» назвал причины успеха фильма

Один из продюсеров фильма «Чебурашка» Денис Жалинский назвал причины успеха картины

Кадр: фильм «Чебурашка»

Один из продюсеров фильма «Чебурашка», вышедшего в российских кинотеатрах 1 января, Денис Жалинский назвал причины успеха картины. Его слова приводит РЕН ТВ в Telegram.

«На самом деле, наверное, здесь так совпало, и "Чебурашка" по настроению попал, скажем так, в запрос аудитории, когда людям сейчас как никогда нужно что-то доброе, светлое», — сказал Жалинский.

Он отметил, что зрителям было приятно переместиться на два часа «в какой-то сказочный мир, который вроде бы существует, он вроде бы такой же, как у нас». Продюсер также добавил, что главный герой знаком не одному поколению россиян, поэтому и интерес к нему возникает у разных зрителей.

Ранее стало известно, что кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили четыре миллиарда рублей. По состоянию на 15 января сборы картины режиссера Дмитрия Дьяченко составили 4 010 478 753 рубля.

В основе сюжета — история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский российский город и познакомившемся с садовником, дядей Геной (роль исполнил Сергей Гармаш). В фильме также снимались Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.

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Варвара Кошечкина
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