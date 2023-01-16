Названо число россиян с запретом на выезд из-за долгов

ФССП: восемь миллионов россиян не могут покинуть страну из-за неоплаченных долгов

Примерно восемь миллионов россиян не могут выехать за границу из-за неоплаченных долгов. Число соотечественников с действующим запретом на выезд из страны назвали эксперты «Коммерсанта» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По информации ведомства, в 2022 году количество должников в России с ограничениями на выезд выросло по сравнению с 2021 годом почти вдвое, показатель также стал рекордным за последние 15 лет.

Так, в 2019 году судебными приставами было выписано в отношении россиян 2,6 миллиона постановлений о временном запрете покидать страну, в 2021-м — 3,8 миллиона. Чаще всего невыездными оказываются неплательщики кредитов, алиментов, штрафов и жилищно-коммунальных услуг.

По информации Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, чаще всего должниками становятся находящиеся в браке мужчины и женщины от 30 до 35 лет в пропорции 50 на 50, у которых средний доход составляет от 30 тысяч до 60 тысяч рублей в месяц. Среди тех, кто чаще остальных не пунктуален в платежах, — 9 процентов водителей, 8,5 процента — продавцы, 6 процентов — рабочие (слесари, монтажники и грузчики). Реже всего просрочивают оплату кредитов врачи и учителя.

Ранее в пресс-службе столичного главка ФССП сообщили, что задолженности по алиментам и имущественному ущербу могут стать причиной запрета на выезд россиян из страны. Ограничения могут быть введены за следующие задолженности: о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления.