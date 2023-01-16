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10:55, 16 января 2023Спорт

Футболист рассказал об отношении к трансферам россиян в европейских клубах

Футболист «Пари НН» Михайлов заявил, что европейские клубы не хотят приглашать россиян

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов рассказал об отношении к трансферам россиян в европейских командах. Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок заявил, что иностранные клубы не хотят приглашать российских футболистов. «Знал, что ко мне был интерес из Европы. Вроде бы Нидерланды, Бельгия. Но потом они дали понять, что игроков из России звать не будут», — поделился он.

Ранее российский вратарь Никита Хайкин, выступавший за норвежский «Буде-Глимт», рассказал об отношении к себе в Европе. Голкипер отметил, что отечественным спортсменам сейчас непросто выступать за рубежом.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России не смогла побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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