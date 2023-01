Билл Гейтс назвал любимый смартфон

Билл Гейтс рассказал на Reddit, что пользуется Samsung Galaxy Z Fold4

Предприниматель Билл Гейтс рассказал о предпочтениях в гаджетах. Свои любимые устройства основатель Microsoft перечислил во время сессии вопросов и ответов (AMA, Ask me anything) на Reddit.

Отвечая на вопросы посетителей площадки, Гейтс рассказал, что продолжает пользоваться складными смартфонами. Миллиардер признался, что использует складной аппарат Galaxy Z Fold4, который ему подарил руководитель Samsung во время рабочей поездки Гейтса в Южную Корею.

Билл Гейтс подчеркнул, что ценит складные устройства за большой экран, на котором комфортно работать с почтой и другими офисными приложениями: «Я использую Outlook и множество программ от Microsoft». По словам предпринимателя, крупный размер складного девайса позволяет ему не открывать планшет.

Также основатель Microsoft рассказал, что купил для работы компьютер под управлением Windows — Гейтс выбрал Surface Studio. «Мне также нравится интерактивная доска Microsoft Surface Hub, и у нас много таких в офисе», — отметил автор.

В мае 2022 года Билл Гейтс заявил, что не пользуется iPhone. В разговоре с посетителями Reddit предприниматель рассказал, что предпочитает Android, так как эта экосистема является более открытой и дружелюбной для приложений Microsoft.