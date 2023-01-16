Sabah: Турция отказала энергогиганту в разработке месторождения газа в Черном море

Турция отказала неназванному мировому энергогиганту в совместной разработке нового месторождения газа в Черном море, пишет газета Sabah.

Ранее запросы на сотрудничество поступали от многих стран, таких как США, Великобритания и Канада, но на этот раз турецкая сторона получила «конкретное предложение». По данным издания, один из мировых энергетических гигантов предложил отдать Турции половину рыночной стоимости открытого месторождения наличными.

В обмен на это компания хотела провести все операции по разведке, добыче и продаже природного газа на мировой рынок вместе с Турцией. Страна отклонила это предложение, потому что планирует самостоятельно добывать и продавать газ, отмечает газета.

В декабре прошлого года в Черном море было обнаружено новое месторождение газа, его запасы оцениваются почти в 60 миллиардов кубометров. Турции хватит этих объемов более чем на 30 лет.