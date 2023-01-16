Майк Тайсон назвал лучшего в мире боксера

Майк Тайсон назвал американца Джервонту Дэвиса лучшим в мире боксером

Бывший чемпион мира Майк Тайсон выбрал лучшего в мире боксера. Его слова приводит TMZ.

Тайсон назвал лучшим бойцом планеты американца Джервонту Дэвиса. «Он тоже станет легендой, если продолжит драться», — отметил экс-боксер.

7 января 28-летний Дэвис защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе. Он победил техническим нокаутом доминиканца Эктора Луиса Гарсия, который ради поединка поднялся из второго полулегкого веса.

28 декабря Дэвис попал под арест по обвинению в домашнем насилии. Спортсмен отрицал свою вину и был выпущен под залог.

Всего за карьеру Дэвис провел 28 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 26 боях он одержал победу нокаутом.