Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Маркос Гирон
0:3
Завершен
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Колорадо Эвеланш
Сегодня
23:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Андрей Рублёв
Завтра
03:00 (Мск)
Доминик Тим
Australian Open (м)
Марина Заневская
Завтра
07:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
08:30 (Мск)
Варвара Грачёва
Australian Open (ж)
16:39, 16 января 2023Спорт

Майк Тайсон назвал лучшего в мире боксера

Майк Тайсон назвал американца Джервонту Дэвиса лучшим в мире боксером
Джервонта Дэвис (слева)

Джервонта Дэвис (слева). Фото: Action Images / Reuters

Бывший чемпион мира Майк Тайсон выбрал лучшего в мире боксера. Его слова приводит TMZ.

Тайсон назвал лучшим бойцом планеты американца Джервонту Дэвиса. «Он тоже станет легендой, если продолжит драться», — отметил экс-боксер.

7 января 28-летний Дэвис защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе. Он победил техническим нокаутом доминиканца Эктора Луиса Гарсия, который ради поединка поднялся из второго полулегкого веса.

28 декабря Дэвис попал под арест по обвинению в домашнем насилии. Спортсмен отрицал свою вину и был выпущен под залог.

Всего за карьеру Дэвис провел 28 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 26 боях он одержал победу нокаутом.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Беременная ведущая «Дома-2» пожаловалась на проблемы со здоровьем
Суд удовлетворил ходатайство об УДО бывшего мэра Оренбурга
В МИД назвали позором остановку сотрудничества по русскому кладбищу близ Парижа
Майк Тайсон назвал лучшего в мире боксера
В Болгарии отреагировали но сообщения о передаче штурмовиков НАТО
В пожаловавшихся на рейдерство украинских нефтегазовых компаниях начались обыски
Жителям российского региона пообещали морозы свыше 60 градусов на Крещение
Возле курорта в Румынии нашли обломок ракеты
Парикмахеры дали советы по закрашиванию седины в домашних условиях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.