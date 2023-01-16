Трубопроводный экспорт российской нефти в Европу вырос в 2022 году

«Ведомости»: трубопроводный экспорт российской нефти в ЕС вырос на 7% в 2022 году

По итогам прошлого года трубопроводные поставки российской нефти в Евросоюз (ЕС) увеличились на семь процентов, до 38,4 миллиона тонн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго.

Экспорт вырос, несмотря на введенные против России санкции, за счет резкого увеличения поставок в Венгрию и Чехию. В 2022 году страны нарастили импорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба» соответственно на 45 процентов — до 4,9 миллиона тонн и на 25 процентов — до 4,2 миллиона тонн. Также выросла прокачка топлива в Польшу — на шесть процентов, до 8,9 миллиона тонн и в Словакию — на 0,3 процента, до 5,2 миллиона тонн. Поставки по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию не попали под ограничения, введенные Евросоюзом на фоне начала военных действий на Украине.

Германия, наоборот, снизила прокачку топлива: сокращение составило два процента, до 15,1 миллиона тонн. В то же время экспорт российской нефти по нефтепроводам в Китай остался на том же уровне, что и по итогам 2021 года — 40 миллионов тонн. В общей сложности в 2022 году Россия поставила за рубеж 241,2 миллиона тонн нефти, что на семь процентов выше аналогичных значений предыдущего года.

Согласно информации собеседников издания, в первом квартале 2023 года Россия планирует поставить в ЕС 4,85 миллиона тонн сырья. При этом за декабрь 2022 года поставки составили 2,9 миллиона тонн. Текущий график поставок по «Дружбе» предполагает, что в январе-марте больше всего топлива должно быть поставлено в Венгрию — 1,3 миллиона тонн. В Словакию страна планирует прокачать чуть менее 1,3 миллиона тонн, столько же нефти получит Чехия, а в Польшу поступит 990 тысяч тонн, в то время как поставки в Германию сократятся примерно до 30 тысяч тонн.

Заместить часть российских поставок в Европу планирует Казахстан. В первом квартале текущего года местный оператор «КазТрансОйл» поставит в Германию 300 тысяч тонн нефти по системам нефтепроводов «Транснефти» через территорию России. Соответствующее разрешение компании выдало Минэнерго России. За весь 2023 год Казахстан планирует поставить Германии 1,2 миллиона тонн сырья.