Европа гарантировала Венгрии поставки российской нефти по морю

Венгрии гарантировали, что при проблемах с «Дружбой» российская нефть поступит морем

Венгрия получила гарантии от стран Евросоюза, что, если что-то случится с нефтепроводом «Дружба», нефть из России будет поступать по морю. Об этом сказал советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в эфире Inforadió.

Если с нефтепроводом «Дружба» что-то произойдет, то это создаст серьезные проблемы с поставками для Венгрии, отметил он. Орбан добавил, что правительство страны поддержало шестой пакет антироссийских санкций только с упомянутыми исключениями.

Ранее, 31 мая, лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. Однако Евросоюз отложил на полгода запрет на покупку сырой нефти из России, а также нефтепродуктов (на восемь месяцев). Эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», запреты коснутся поставок танкерами.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть «Дружбу». Трубопровод обеспечивает поставки нефти из России в Европу и проходит через территории Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».