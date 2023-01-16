Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:31, 16 января 2023Путешествия

Появилось снятое из салона самолета видео крушения в Непале

Появилось снятое пассажиром видео крушения самолета ATR 72-500 в Катманду

Момент крушения самолета на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта в Непале попал на камеру. Видео, снятое одним из путешественников из салона воздушного судна, появилось в Telegram-канале «Sputnik Новости Индия».

На размещенных кадрах видно, как пассажир снимает из иллюминатора вид на город во время посадки. Молодой человек разговаривает с сидящим рядом попутчиком и улыбается. Неожиданно происходит резкий толчок, после чего в кадре появляется пламя.

О падении самолета ATR 72-500 стало известно утром 15 января. Все находившиеся на борту 68 пассажиров и 4 члена экипажа погибли. Среди туристов были четверо россиян. Воздушное судно следовало из Катманду в аэропорт Покхара.

Утром 16 января в Непале возобновились поисковые работы на месте крушения лайнера. Уточняется, что в настоящее время спасатели вновь начали поиск тел четырех пассажиров, которых до сих пор не удалось обнаружить среди обломков.

Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Белоруссия вместе с Россией начала летно-тактические учения
Тарасова высказалась о возможном переходе дочери Тутберидзе в сборную Израиля
Создатели Starlink договорились с астрономами
Анджелина Джоли повторила свой культовый наряд из 1990-х годов
В США сообщили о прибытии украинских военных для обучения на ЗРК Patriot
«Газпрому» предсказали потерю еще трети поставок за рубеж
В Госдуме отреагировали на идею о трате маткапитала на оплату услуг ЖКХ
Премьер Польши решил убедить политиков Германии в передаче танков Leopard Киеву
Катавшийся в горах на снегоходе россиянин погиб под лавиной
В Севастополе система ПВО сбила второй за сутки беспилотник
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.