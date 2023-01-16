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14:49, 16 января 2023Россия

Число сбитых вблизи Севастополя дронов ВСУ увеличилось до 10

Глава Севастополя Развожаев заявил, что в море рядом с городом сбиты 10 дронов ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В море близ Севастополя системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты еще несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об увеличении числа сбитых беспилотников с семи до 10 сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Развожаев подвел итоги налета ВСУ и заявил, что ни один объект в городе или акватории Черного моря не пострадал.

«В городе все спокойно», — подытожил он.

Первое сообщение Развожаева о том, что системы ПВО сбили над бухтой беспилотник, появилось 16 января в 01:58. В 11:29 он сообщил о второй атаке и ее отражении системами ПВО, которые сбили беспилотник над морем, когда тот летел по направлению к Бельбеку. Позже число беспилотников увеличилось до трех, а затем — до семи.

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Марк Леонов
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