Стала известна дата следующего боя Александра Емельяненко

Александр Емельяненко проведет следующий бой по правилам бокса 17 марта в Москве

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко проведет следующий бой 17 марта в Москве. Об этом «Матч ТВ» сообщил менеджер спортсмена Никита Бурчак.

«Это пока предварительная дата, но на 80 процентов это будет именно так. Сейчас ведутся переговоры с соперниками, есть два варианта», — заявил Бурчак. Он отметил, что поединок пройдет по правилам бокса.

16 декабря боец уступил блогеру Святославу Коваленко раздельным решением судей. Схватка прошла по правилам ММА. Емельяненко заявил, что должен был выиграть поединок, так как у него было больше попаданий.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец одержал 28 побед и потерпел 10 поражений, еще один поединок с его участием закончился ничьей.