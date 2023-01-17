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10:10, 17 января 2023Спорт

Косторная прокомментировала переход в парное катание

Перешедшая в парное катание Косторная заявила, что всегда восхищалась спортивными дуэтами

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала переход из одиночного катания в парное. Ее слова приводит ТАСС.

«В жизни спортсмену всегда приходится делать выбор, когда приходит осознание, что что-то надо менять. Иногда это переход от тренера к тренеру, а иногда и переход в другой вид», — заявила спортсменка. Она отметила, что всегда восхищалась выбросами и поддержками, которые выполняли спортивные дуэты.

Ранее 16 января тренер Елена Буянова заявила о прекращении работы с Косторной из-за желания спортсменки перейти в парное катание. Она отметила, что фигуристка, которая во время выступления в шоу пробовала делать парные элементы с Георгием Куницей, теперь тренируется у российского специалиста Сергея Рослякова.

В июле 2020 года Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 и финала Гран-при.

Ксения Курашкина
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