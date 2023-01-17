Кремль отреагировал на решение Арестовича уйти в отставку

Песков не стал комментировать решение советника ОП Зеленского Арестовича уйти в отставку

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать решение советника офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича уйти в отставку. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что во вторник, 17 января, на встрече с журналистами официального представителя Кремля попросили отреагировать на ситуацию с отставкой Арестовича. В свою очередь, Песков предложил не комментировать служебные назначения, увольнения и отставки на Украине. «Давайте заниматься нашими делами», — подчеркнул он.

Ранее 17 января стало известно, что советник Зеленского Алексей Арестович написал заявление об уходе в отставку. Фотографию бумаги с соответствующим обращением он опубликовал в социальных сетях. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он.

15 января Арестович заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО. «Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он.

Затем после возмущения среди украинских политиков Арестович объяснил свое высказывание усталостью. Вскоре он принес публичные извинения за свои слова.

