В Британии назвали опасность «Посейдона» для НАТО

Автор Express Уолтерс заявил, что Путин может потопить НАТО ядерными торпедами «Посейдон»

Россия может использовать ядерные торпеды «Посейдон», чтобы вызвать цунами и потопить страны НАТО. Об этом пишет британский таблоид Express со ссылкой на источник в Кремле, который сообщил, что первая партия ядерных торпед загружена на подводную лодку «Белгород».

Как пишет обозреватель Express Джек Уолтерс (Jack Walters), первый боекомплект торпед «Посейдон» изготовлен, и в ближайшее время его получит подводная лодка «Белгород». Оружие оснащено ядерной энергетической установкой, что позволяет ему преодолевать тысячи километров до цели. Утверждается, что оно может быть применено около южного побережья Украины или в местах базирования военных кораблей Запада. Говоря о возможности торпеды потопить страны НАТО, в частности, Великобританию, Уолтерс ссылается на неназванного российского телеведущего.

Подводная лодка «Белгород» может вместить как минимум шесть «Посейдонов» одновременно. Торпеда имеет длину 21 метр и ширину два метра, и считается, что она способна развивать скорость под водой до 128 километров в час.

Ранее сообщалось, что российские ядерные торпеды «Посейдон», считающиеся «оружием Судного дня», невозможно перехватить существующими средствами поражения. Подводный аппарат может разрушать объекты противника в случае масштабной ядерной войны.

10 января стало известно, что экипаж К-329 «Белгород» проекта 09852 завершил серию бросковых испытаний макета ядерной торпеды «Посейдон».