Роспотребнадзор заявил о 40-процентном росте заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор заявил, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла почти на 40%

Заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей увеличилась почти на 40 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 17 января.

По итогам второй недели 2023 года в стране зарегистрировано чуть выше 31 тысячи случаев заболевания.

«В рамках реализуемого Роспотребнадзором молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем новой коронавирусной инфекции, в базу VGARus всего с нарастающим итогом по состоянию на 16.01.2023 года загружено 226 350 геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования», — говорится в заявлении.

Все зарегистрированные за неделю случаи — омикрон-штамм, добавили в ведомстве.

12 января стало известно, что в России впервые обнаружили субвариант омикрона XBB.1.5 («кракен»). Заразилась жительница Пензенской области. Уточнялось, что она не выезжала за границу и переносит болезнь в легкой форме.

В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить ограничения из-за «кракена».